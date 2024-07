Valanga di critiche nel centrosinistra nei confronti di Roberto Capelli de La Base. Che sui social aveva espresso la sua “delusione” per i primi tre mesi di Alessandra Todde alla guida della Regione Sardegna.

Le dichiarazioni di Capelli. “Ho proposto, sostenuto e votato la presidente Todde. In questi primi tre mesi di governo ha deluso e tradito tutte le aspettative in termini di azione politica, cambiamento del metodo e scelte di merito, ha superato il ‘mercato’ degli incarichi di tutte le passate legislature, calpestando l’impegno’ a suo tempo preso nel privilegiare competenza e merito, salvaguardando con attenzione la spesa pubblica. Non avrei mai pensato fosse capace di tanta spregiudicatezza. Fino a prova contraria ritengo di aver sbagliato e chiedo scusa a quanti mi hanno gratificato nel chiedermi un consiglio sul voto”.

A stretto giro, tutti i capigruppo in consiglio regionale del centrosinistra hanno risposto alle insinuazioni di Capelli.

Dichiarazioni di Roberto Deriu (PD). “Per il Partito Democratico il bene politico primario è la coalizione. Ogni opinione e posizione politica degli Alleati va rispettata e tenuta in considerazione, e il PD non si sottrae alla dialettica tra le forze del Campo Largo. Ma rivolgere attacchi personali alla Presidente delegittima le istituzioni e riduce i rapporti tra i partiti ad una rissa senza senso e senza prospettiva”.

Dichiarazioni di Michele Ciusa (M5S). “Questo è il momento di restare uniti, di puntare ad azioni sinergiche che consentano alla Presidente Todde di avere tutti gli strumenti di cui ha bisogno per poter governare e portare a termine le azioni programmatiche a cui la coalizione ambisce e che tutti i sardi si aspettano. Siamo appena ad inizio legislatura e trovo inaccettabile che dopo soli tre mesi di lavoro si possa parlare di delusione e tradimento. Giudizi del tutto pretestuosi che la maggioranza non può accettare”.

Dichiarazioni di Maria Laura Orrù (Avs). “A pochi mesi dell’insediamento le critiche sollevate da alcuni esponenti sembrano questioni personali più che politiche. Serve discutere di eventuali criticità nelle sedi opportune per non alimentare problemi risolvibili con il confronto e il sano dibattito democratico interno. L’Alleanza Verdi sinistra ribadisce il supporto alla Presidente Alessandra Todde e a tutta la Giunta, invitando tutti a proseguire il lavoro sempre e comunque nell’interesse della Sardegna e dei sardi”.

Dichiarazioni di Paola Casula (Sinistra Futura). “Sinistra futura è vicina alla Presidente Alessandra Todde, e prende le distanze da quanti, in questo momento di grandi criticità per la Sardegna, non guardano al raggiungimento degli obiettivi comuni, ma remano contro e attaccano in maniera pretestuosa. Questo è il momento della condivisione e non delle divisioni”.

