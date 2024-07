A Putzu Idu, l’Assemblea Natzionale Sarda ha organizzato la prima lezione di yoga in limba sarda. Ciò è stato reso possibile grazie a Laura Salaris, esperta linguista, attivista e conoscitrice delle tecniche di rilassamento orientali, nonché Maestra di Yoga, la quale ha tradotto in lingua sarda la complessa terminologia che ruota intorno a questa pratica.

L’evento ha avuto l’obiettivo di portare il sardo nelle pratiche quotidiane, anche in registri linguistici diversi dal solito, utilizzando lo Yoga come strumento di integrazione linguistica.

“A Santu Eru si è potuto respirare in sardo, seguire il ritmo e le richieste del corpo senza tralasciare la consapevolezza del rapporto che intercorre tra l’uomo e la Terra, permettendo di ritornare alle radici, all’Io più profondo, e grazie alla lingua alla nostra identità di sardi. Il lavoro che si svolge dietro a questo tipo di iniziative comporta ricerca, studio, impegno. Ogni giorno la lingua cresce, cambia, si adatta grazie alle persone che la utilizzano spontaneamente ma anche grazie a coloro che scelgono di utilizzarle negli ambiti di propria competenza, consentendole di giocare e crescere in contesti nuovi, rispecchiando le esigenze di un mondo in continuo rinnovo” spiegano i componenti dell’Assemblea.

