Due bagnanti sono stati salvati a mare a Badesi da una unità cinofila (cane Aro e conduttore) che si trovava nella stessa spiaggia in vacanza.

“Mi trovavo in vacanza presso il tratto di spiaggia libera in località Li Junchi Comune di Badesi. Osservando verso il largo ho notato una signora e un ragazzo che nuotavano in balia della corrente, non riuscendo a ritornare a riva. Vista la loro difficoltà, ho ritenuto opportuno intervenire con il mio cane Aro” spiega la dottoressa Francesca Ollasci.

Una volta raggiunti, i 2 bagnanti sono stati assicurati all’imbrago del cane e riportati in sicurezza a riva.

