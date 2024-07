Il Comando dei Vigili del fuoco di Sassari è impegnato con numerosi uomini e mezzi per la ricerca di tre persone, in tre differenti zone, scomparse nel weekend. Tra le campagne di Luogosanto e Luras si cerca un ragazzo di 25 anni, mentre a Stintino è in corso la ricerca di una signora 75enne e a Valledoria le squadre sono alla ricerca di una signora di 82 anni.

Nei 3 scenari operano squadre terrestri supportate da unità Cinofile, operatori droni (SAPR) specialisti di topografia applicata al soccorso (TAS), più l’elicottero del nucleo di Alghero-Fertilia per le ricognizioni aeree. Numeroso anche il personale giunto a rinforzo dai Comandi di Cagliari, Oristano e Nuoro. Le operazioni vanno avanti ininterrottamente da ieri sera.

