Per una volta, il mondo di Alejandro ‘Papu’ Gomez si è ribaltato: lui sugli spalti di Cagliari a fare il tifo e i giocatori a darsi battaglia sul campo. Giocatori di padel naturalmente, sul tappeto azzurro mare del TC Cagliari, ‘casa’ del FIP Platinum Sardegna, uno dei tornei clou della stagione del prestigioso Cupra Fip Tour.

Il Papu è un fan del padel e ha sfidato il sole e il caldo per seguire le gesta dei suoi amici del cuore: Tolito Aguirre, Miguel Lamperti – che hanno battuto 6-3, 6-1 la coppia azzurra Perino-Dominguez – e l’ex numero uno al mondo Maxi Sanchez che in coppia con Luciano Capra ha battuto con doppio 6-4 Medina-Garcia.

“Sì, sono qui a Cagliari per seguire Tolito, Miguel e Maxi, sono cari amici e faccio il tifo per loro, senza disdegnare l’idea di imparare qualcosina. Come molti argentini gioco a padel da quando sono ragazzino, poi è arrivato il pallone e per molto tempo ho giocato solo in vacanza o qualche volta quando capitava”.

