Numeri da record per le richieste che quotidianamente arrivano al Comune di Stintino per l’acquisto dei biglietti d’accesso alla spiaggia de La Pelosa. Il sistema di prenotazione gestisce tra i 8.000 e i 9.000 contatti per 1500 posti disponibili.

“Questi dati testimoniano l’incredibile attrattività de La Pelosa. Stiamo parlando di potenzialmente 40.000 persone al giorno (1 utente può acquistare fino a 4 ticket) che desiderano visitare la nostra spiaggia. È un numero che ci riempie d’orgoglio, ma che al contempo ci pone di fronte a grandi responsabilità” dichiara Rita Vallebella, Sindaca di Stintino.

Il Comune di Stintino è pienamente consapevole della delusione che molti visitatori possono provare nel non riuscire ad assicurarsi un biglietto per La Pelosa. Tuttavia, il numero chiuso è una misura necessaria e imprescindibile per preservare il paradiso naturale.

“Le restrizioni agli accessi hanno già mostrato risultati positivi negli anni passati. Abbiamo registrato un netto miglioramento della qualità dell’ecosistema marino costiero e una significativa riduzione dell’erosione della spiaggia” ha aggiunto la sindaca.

