Paura in casa della presidente Alessandra Todde a Nuoro: un ladro si è introdotto ed ha effettuato un colpo, rubando oro e contanti.

Secondo una ricostruzione delle forze dell’ordine, una persona si è introdotta con l’inganno in casa aggredendo l’anziana zia della presidente. Dopo di che è riuscito ad aprire la cassaforte e a rubare tutto ciò che vi fosse contenuto.

La presidente è stata avvisata mentre era impegnata in Consiglio regionale e, al termine, è partita alla volta di Nuoro. Domani rimarrà assieme alla famiglia, non partecipando alla conferenza stampa prevista in assessorato al turismo.

