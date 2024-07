Altro capolavoro per Giorgio Casu nei territori della Sardegna. L’artista di San Gavino Monreale ha infatti raccontato i minerali del museo del Monte Arci abbellendo Masullas, paese della Marmilla.

Una distesa armonica di colori dipinti sui marciapiedi da via Nazionale fino al centro storico e al museo in un percorso gioioso a cielo aperto.

“Il progetto si chiama Il museo fuori dai musei e rientra fra gli interventi di rigenerazione urbana”, ha spiegato il sindaco Ennio Vacca. “Dopo i lavori nell’area del mercato, siamo intervenuti sui marciapiedi, che avevano bisogno di manutenzioni per permettere ai cittadini di spostarsi in sicurezza. Essendo via Nazionale la nostra strada principale, nella quale sono presenti la scuola, una palestra e diverse attività commerciali, abbiamo aggiunto una trentina di patrcheggi”.

Terminate le opere in via Nazionale, nel polo museale verrà realizzato un murale verticale che riprende le opere orizzontali.

