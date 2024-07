Nessun atleta sardo ha vinto così tante medaglie quanto lui. E la caccia non è ancora finita: Stefano Oppo sarà tra i grandi protagonisti delle gare di canottaggio alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Si tratta della terza partecipazione per il canottiere di Oristano. A Rio 2016 arrivò quarto nel quattro senza pesi leggeri, mentre a Tokyo 2021 arrivò il bronzo olimpico al fianco di Pietro Ruta. In Francia si presenterà con un nuovo compagno nel doppio pesi leggeri, Gabriel Soares: l’accoppiata ha già messo in fila nel 2024 due ori in Coppa del Mondo e un argento europeo.

Ma il palmares di Oppo è ricchissimo: dalle otto medaglie europee ai sei mondiali, a cui si aggiungono 20 titoli italiani e la nomina a Cavaliere della Repubblica. La Sardegna nutre grande speranza affinché torni nell’isola con una nuova medaglia al collo. Magari la più bella.

Quando gareggia?

28 luglio (batterie)

31 luglio (ev. semifinale)

2 agosto (ev. finale)

