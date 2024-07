“Ciao Francesca, presto tornerai a casa”. Così il sindaco di San Sperate, Fabrizio Madeddu, esprime sui social il proprio cordoglio e quello di tutta la comunità del paese di cui era originaria Francesca Deidda. Il corpo della 42enne è stato ritrovato ieri nei pressi della vecchia Orientale Sarda, tra San Vito e Sinnai.

Anche da Elmas arriva il cordoglio di Maria Laura Orrù. “La Sindaca, a nome di tutta l’amministrazione comunale e di tutta la comunità di Elmas, è vicina al fratello Andrea e a tutti i parenti e amici di Francesca”.

“Riposa in pace, Francesca. Condoglianze al fratello Andrea e a quanti le hanno voluto bene” scrive il primo cittadino di Assemini Mario Puddu. “A nome di tutta l’amministrazione comunale e dei miei concittadini esprimo sincera vicinanza ai familiari di Francesca Deidda” è il messaggio del sindaco di Capoterra Beniamino Garau.

Rabbia invece dalla sindaca di Guasila, Paola Casula. “Sono già quattro le vittime solo in Sardegna. Per estirpare una piaga così feroce, dobbiamo fare di più, tutti i giorni. Non si può pensare che questo orrore si plachi da solo”.

Infine il dolore della presidente di Anci Sardegna e sindaca di Fonni, Daniela Falconi, in prima fila pochi giorni fa nella fiaccolata a San Sperate e che ha deciso di dedicare un pensiero al fratello di Francesca, Andrea Deidda. “Ho camminato per minuti su minuti che non passavano più insieme a tanti colleghi, a centinaia di persone e a fianco ad un ragazzo con i capelli rossi. Guardava dritto davanti a se, ma lo sguardo era perso, smarrito. Non so se volesse essere lì e non so nemmeno quanto avesse voglia di urlare o piangere. Poteva avere l’età dei miei figli. Mi ha fatto una tenerezza infinita e mi sono sentita, per quegli interminabili minuti inutile, inadeguata… non sapevo cosa dirgli”.