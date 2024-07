Il sindaco di Pula, Walter Cabasino, ha revocato l’ordinanza di divieto di balneazione nel litorale del territorio. I valori sono tornati a norma di legge.

L’Agenzia Regionale per la Protezione Ambiente della Sardegna aveva infatti rilevato il superamento di alcuni parametri. Pertanto il sindaco era stato costretto a emanare l’ordinanza. Lo stop era arrivato per i tratti di spiaggia dall’Aabamar Hotel fino al Pinus Village. Suscitando non poche polemiche.

