Prove di distensione stamane a Oristano tra i Comitati che protestano contro l’eolico e le forze dell’ordine. Tra le due parti è avvenuto in incontro chiarificatore dopo le denunce e la smobilitazione forzata avvenuta al porto giovedì 18 luglio.

I rappresentanti dei quattro comitati attivi sul territorio (“Gruttes”, “Ajò stop devastazione”, “Is Pipius No Si Tocant” e “Progresso sostenibile”) hanno incontrato il questore Giuseppe Giardina per capire i modi in cui la protesta può proseguire. Ma nel rispetto delle regole.

“Ci hanno ribadito che noi abbiamo il diritto di manifestare, solo che dobbiamo rispettare le regole. Per noi il presidio continua. E andiamo avanti” ha spiegato Luigi Salis su LinkOristano.

I comitati stanno decidendo i prossimi passi da compiere: è possibile che la protesta si sposti sotto il palazzo del Consiglio Regionale.

