Mattinata di paura nel quartiere di San Michele a Cagliari dove un devastante incendio ha costretto a evacuare delle palazzine. L’incendio é scoppiato in un terreno abbandonato e subito le fiamme sono arrivate a pochi metri dalle palazzine tra via Mandrolisai e via Sarrabus.

Immediato l’intervento dei Vigili del fuoco per domare il rogo e della Polizia per l’evacuazione dei residenti. L’incendio ha però raggiunto un parcheggio dove si trovavano camion paninoteche e altri mezzi, carbonizzando un’auto. Paura anche per la vicinanza di alcune bombole in un condominio, a forte rischio esplosione.

