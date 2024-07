È stato ritrovato senza vita il corpo di Carla Visentin, la donna scomparsa a Stintino lo scorso 14 luglio.

Era arrivata in Sardegna il 6 luglio assieme alla famiglia. Alloggiava in un residence a Cala Lupo: il suo ritrovamento è avvenuto non molto distante. I vigili del fuoco hanno dovuto creare un passaggio nella vegetazione per poter recuperare il corpo.

Ancora inspiegabile il modo in cui sia arrivata in un luogo così impervio.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it