Dopo il successo a Euro 2024 dove si è consacrato tra le migliori ale del mondo, Nico Williams è arrivato in Sardegna. Il calciatore spagnolo ha postato sui social una foto a Cala Goloritzè, dove si sta godendo il mare della costa di Baunei.

Williams, autore della rete che ha aperto le marcature nel 2-1 con cui la Spagna ha sconfitto l’Inghilterra in finale, è oggi uno dei calciatori che infiammano il calciomercato. E chissà che proprio tra un bagno e l’altro in Sardegna non arrivi la chiamata che gli consentirà di fare il salto dall’Athletic Bilbao in una big.

