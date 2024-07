Cacciato dall’aereo perché troppo aggressivo e maleducato. Disavventura su un volo di Aeroitalia in partenza per Roma dall’aeroporto di Olbia, dove un 53enne è stato fatto scendere dall’aereo dalla Polizia di frontiera su segnalazione del comandante. L’episodio è avvenuto il 18 luglio scorso e l’uomo verrà denunciato per interruzione di pubblico servizio. Inoltre il 53enne non potrà più viaggiare con Aeroitalia e dovrà anche pagare una multa di 2 mila euro per non aver rispettato il codice della navigazione.

Il passeggero agitato si era presentato in compagnia di un’amica straniera per il check in ed entrambi erano in possesso di un biglietto unico con la tariffa della continuità territoriale. La donna però non ne aveva diritto non essendo residente in Sardegna e avrebbe dovuto acquistare un altro biglietto per potersi imbracare. La coppia ha comunque raggiunto il gate per il controllo dei documenti, ma una volta beccati l’uomo è andato su tutte le furie.

Nel frattempo il comandante era stato avvertito del passeggero, decidendo così di non farlo salire a bordo. Da qui la follia: mentre la donna restava bloccata all’interno del finger entrando in colluttazione con una dipendente della Geasar, il 53enne si è lanciato verso l’aereo andando addirittura a sedersi. A quel punto sono intervenuti i Poliziotti che lo hanno portato via.

