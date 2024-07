Le operazioni di estinzione e bonifica sono andate avanti per tutta la notte e sono attualmente in corso. La domenica devastante sul fronte incendi ha lasciato il segno, con i Vigili del fuoco in prima linea per combattere le fiamme che minacciano il territorio del Nuorese ininterrottamente da ieri.

Per tutta la notte hanno operato 4 squadre dei vigili del fuoco di Nuoro per un totale di 20 uomini e 10 mezzi e 5 uomini del corpo forestale tutti coordinati dal posto di comando avanzato gestito dal Funzionario dei Vigili del Fuoco di Nuoro supportato da un esperto TAS e il personale SAPR inviato dalla Direzione Regionale Sardegna. Il personale dei Vigili del fuoco sta provvedendo alle prime stime degli ettari bruciati grazie al sorvolo dei droni.

