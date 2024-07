Violenza sessuale su minori e pedopornografia. Queste le pesanti accuse per un 42enne di Cagliari finito in carcere al termine delle indagini della Squadra Mobile. L’uomo avrebbe avuto rapporti con ragazze minorenni, con le quali era entrato in contatto attraverso i social, nel 2019 quando le giovani non avevano ancora compiuto 18 anni. Le sue vittime venivano adescate con la promessa di una carriera nel mondo della moda e dello spettacolo, proponendosi come fotografo per la realizzazione di book fotografici. Ed erano proprio gli shooting fotografici il terreno dei suoi abusi sessuali.

Anche di recente l’uomo avrebbe tentato di adescare qualche giovane sul web, ma le indagini vertono principalmente sul periodo 2019-2021, lasso di tempo nel quale sono stati ricostruiti i principali episodi.

Le indagini della Polizia sono partite dalla denuncia di due delle ragazze nel 2019 e hanno consentito agli investigatori della di ricostruire una serie di fatti fino al 2021. In uno dei più gravi l’uomo avrebbe abusato di una ragazzina in presenza di un’altra minore. Sequestrati nell’abitazione del 42enne diversi supporti informatici, telefonini e computer pieni di immagini e video a carattere pedopornografico. L’uomo è ora in carcere a Uta.

