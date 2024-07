Tremendo scontro frontale sulla Olbia-Tempio. Due auto sono entrate in collisione per cause ancora da accertare e quattro persone sono rimaste ferite nello scontro. Due sarebbero particolarmente gravi e dopo l’intervento del 118 sono state trasferite all’ospedale di Sassari in elicottero. I feriti meno gravi sono in ospedale a Olbia e non risultano in pericolo di vita.

La strada ha subito forti rallentamenti e la viabilità è stata ripristinata intorno alle 11. Sul posto anche i Vigili del fuoco, la Polizia stradale, i Carabinieri e il personale Anas per la pulizia della carreggiata.

