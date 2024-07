“Dopo gli anni dei tagli e delle chiusure la sanità torna ad essere una priorità”. Così Ugo Cappellacci, presidente della Commissione Affari sociali e salute della Camera dei deputati durante la dichiarazione di voto sul decreto relativo alle liste d’attesa.

“Gran parte delle misure – ha sottolineato il deputato forzista – sono state invocate da tempo da tutti i gruppi parlamentari ed era giusto intervenire con lo strumento d’emergenza del decreto. Durante il lavori della Commissione, nel corso di tutte le audizioni e, soprattutto, nel corso dell’indagine sulla situazione dell’emergenza-urgenza è stata espressa una volontà forte nella direzione che stiamo imboccando. Si attiva una piattaforma nazionale per la gestione delle liste d’attesa, che consente di avere il quadro puntuale e costante della situazione per orientare efficacemente azioni e risorse. Con il CUP unico per le strutture pubbliche e quelle convenzionate – spiega – liberiamo il cittadino da un’odissea che spesso lo conduce a rinunciare alle cure o a effettuarle a pagamento. Potenziamo l’offerta, con le visite anche nel fine settimana e orari di lavoro più ampi. Ma, soprattutto, andiamo a superare il tetto di spesa per le assunzioni al fine di avere più personale e per consentire a quest’ultimo di operare in condizioni adeguate”.

Ma non solo. “Si introduce – continua Cappellacci – l’imposta sostitutiva al 15% per le prestazioni aggiuntive del personale sanitario perché è giusto che chi lavora di più veda riconosciuto il proprio impegno. Si sblocca, con azioni concrete una situazione cristallizzata da tempo con azioni sollecitate da tutte le parti politiche. Il cammino per riformare il nostro sistema sanitario prosegue con ulteriori provvedimenti e contiamo di poter esaminare presto il disegno di legge in materia di sanità e di poter dare il nostro contributo”.

