La Regione Sardegna attiverà le procedure per la dichiarazione di stato di calamità regionale per la grave emergenza idrica in Ogliastra. Un’ampia ricognizione sullo stato dell’emergenza è stata compiuta questo pomeriggio nel corso di un vertice convocato a Cagliari dalla presidente Alessandra Todde.

I sindaci del territorio e i rappresentanti di enti e istituzioni hanno incontrato gli assessori dell’agricoltura, Gian Franco Satta, della difesa dell’ambiente, Rossana Laconi, degli enti locali, Francesco Spanedda, dell’industria, Emanuele Cani, dei lavori pubblici, Antonio Piu, e la presidente Todde.

La situazione rappresentata dai sindaci è stata quella di un contesto piuttosto critico, che necessita di una serie di interventi sia strutturali, sia emergenziali.

La presidente Todde ha assicurato il pieno supporto della Giunta ed ha preannunciato l’attivazione delle procedure per la dichiarazione di stato di calamità regionale, di tipo B. Nonché la messa a disposizione nell’immediato, di risorse da parte, in particolare, degli assessorati dell’agricoltura e dei lavori pubblici.

