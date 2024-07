Tracce di sangue ed altri elementi sono stati ritrovati dai carabinieri del Ris di Cagliari durante gli accertamenti a bordo della Toyota Yaris in uso a Francesca Deidda. È quanto emerso dagli esami degli specialisti dell’Arma.

La 42enne era scomparsa da San Sperate il 10 maggio scorso ed è stata ritrovata priva di vita in un borsone nelle campagne tra Sinnai e San Vito.

Gli specialisti dovranno accertare che il sangue sia proprio di Deidda. Qualora lo fosse, la posizione dell’ex marito Igor Sollai potrebbe aggravarsi. Secondo le indagini delle forze dell’ordine, aveva infatti messo in vendita l’auto e aveva detto all’acquirente di lavarla bene.

Domani gli specialisti del Ris entreranno nella casa dei coniugi in via Monastir a San Sperate e passeranno al microscopio tutta la casa. Particolare attenzione sarà prestata al divano che Igor Solai aveva messo in vendita.

