Erano diretti di corsa verso Cagliari per l’arrivo della piccola Sabina. Ma proprio mentre viaggiavano sulla statale 125, la bimba non si è fatta aspettare ed è nata alle 15,50 all’altezza di Costa Rei.

La madre aveva capito che non c’era più tempo e ha contattato subito il 118, che ha attivato il piano di emergenza. La donna e la neonata sono state subito prese in carico da un’ambulanza di base dislocata nella località di mare, e dai medici dell’elisoccorso atterrato poco dopo su un campo accanto per le prime cure.

La piccola Sabina e sua madre stanno bene e sono state trasportate al Santissima Trinità di Cagliari.

