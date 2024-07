Drammatico incidente a Cagliari nella notte di venerdì 26 luglio in viale Campioni d’Italia: una famiglia è stata travolta da uno scooter mentre tentava di attraversare la strada.

Le conseguenze sono state pesanti: trasportati con urgenza all’ospedale Brotzu, il padre si trova in coma, mentre il figlio di 6 anni è ricoverato in codice rosso. Codice giallo invece per la madre e l’altro figlio.

Le indagini stanno cercando di ristabilire l’accaduto e se la famiglia stesse attraversando sulle strisce o meno in prossimità del supermercato Tuttigiorni.

Sul posto impegnate una volante della polizia e le ambulanze del 118.

