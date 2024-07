Aveva solo 23 anni Mattia Mura: ha incontrato un destino crudele e fatale in spiaggia a Porto Pino, durante le vacanze.

Originario di Terralba, studiava all’Università di Cagliari primo anno della magistrale in Economia manageriale.

Ha perso la vita per un presunto malore: era appena entrato in acqua per fare un tuffo quando ha perso i sensi ed è crollato. Celere l’intervento del bagnino prima e dei medici del 118 poi, ma non si è più ripreso.

A stabilire le cause della morte sarà però il medico legale. Il corpo è stato trasportato a Iglesias, dove verrà analizzato. Per il funerale occorrerà attendere.

