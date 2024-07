Antonella Solinas, 52 anni, è stata ritrovata senza vita in un appartamento in via San Sisto, nel centro storico di Sassari, dove viveva da sola.

Ad allertare le forze dell’ordine sono stati i vicini di casa, a causa del forte odore che arrivava dall’appartamento. Il corpo della donna era disteso su un fianco, in decomposizione.

Secondo una prima ricostruzione, il decesso sarebbe avvenuto circa sei giorni fa. Sì ipotizza che la causa possa essere stata un malore improvviso.

