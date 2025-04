Nuoro, i quadri di Manu Invisible nella pediatria del San Francesco

Il Sogno di Giulia ha fatto il suo ritorno all’ospedale San Francesco di Nuoro, nel reparto di dermatologia pediatrica. D’ora in avanti i piccoli pazienti che accederanno agli ambulatori avranno a disposizione una libreria, un tavolo con quattro sedie colorate, una sedia con braccioli per il medico, due sedie per i pazienti, una cassettiera da ufficio con tre cassetti e, a breve, un nuovo armadio.

Ma non solo. A rallegrare bambini e adulti del padiglione saranno anche i quadri realizzati da Manu Invisible. Il noto artista ha voluto partecipare personalmente alla donazione delle sue opere “Amata” e “Armonia”, che rappresentano dei pesci che fluttuano.

“I colori dei pesci fluttuanti attutiranno la paura dei bambini, legata all’ambiente ospedaliero e la trasformeranno in qualcosa di positivo, diventando un segnale di speranza proprio per i più piccoli” ha spiegato l’artista.

L’associazione “Il sogno di Giulia” continuerà a realizzare il desiderio della piccola Giulia Zedda di aiutare i reparti di Pediatria della Sardegna.

“A Nuoro abbiamo donato Amata e Armonia, ma il progetto continua a Cagliari con Gioia, Beatrice, Costanza. Per questa donazione non posso non ringraziare le due associazioni partners che hanno dato il loro contributo: Per non dimenticarti Francesca di Bosa, e Tutti per gioia di Bergamo” ha raccontato Eleonora Galia, madre di Giulia e presidente dell’associazione.

