Blitz antidroga nella movida cagliaritana: ecco chi sono gli arrestati

All’alba di oggi, 7 aprile, sette persone sono state arrestate nel corso di un blitz dei Carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Cagliari nel corso di una operazione antidroga a Cagliari e nell’hinterland. All’appello manca un altro indagato, che in questo momento si troverebbe all’estero.

Tra le persone arrestate, 4 sono finite in carcere e 3 ai domiciliari, con l’accusa di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti di tipo sintetico. Tradotti in carcere Davide Francesco Gerina, 29 anni; Oussama Moi, 38 anni; Andrea Murru, 36 anni; Matteo Putzu, 31 anni, noto come Dj Zola. Agli arresti domiciliari invece Edoardo Antonio Bonogli, 25 anni; Alessio Lenori, 29 anni; e Cristopher Wayne Tooker, 39 anni.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i sette indagati erano molto attivi nella movida cagliaritana. Le droghe erano diventate parte integrante delle serate, inserite nel contesto degli eventi come elemento stesso del divertimento. Gli indagati, attivi nel mondo dell’intrattenimento tra console e organizzazione di party, avevano creato una rete ben strutturata di vendita, incassando somme ingenti.

