David Di Donatello, nomination per Geppi Cucciari e Iosonouncane

La conduttrice e il musicista concorrono per le categorie di "miglior attrice non protagonista" e "miglior colonna sonora". Ma non sono l'unica rappresentazione sarda ai David

Piera Detassis, direttrice artistica dei David Di Donatello, ha annunciato le nomination ai premi dell’Accademia del cinema italiano per l’evento che si terrà il 7 maggio su Raiuno. Tra i nomi spicca un po’ di Sardegna.

La conduttrice e comica Geppi Cucciari è in corsa per il premio di miglior attrice non protagonista per l’interpretazione nel film “Diamanti” di Ferzan Ozpetek. Nella cinquina sono presenti anche Tecla Insolia, Valeria Bruni Tedeschi, Jasmine Trinca e Luisa Ranieri.

Jacopo Incani, noto artisticamente come Iosonouncane, invece risulta nella cinquina per il miglior compositore. Dalle sue composizioni è nata infatti la colonna sonora del film “Berlinguer – La grande ambizione“. Dovrà concorrere con Thom Yorke, Margherita Vicario, Colapesce e Nicola Piovani.

Tante nomination per “Berlinguer – La grande ambizione“, girato in buona parte in Sardegna sulla vita dello storico leader del PCI. Per la pellicola ben 7 nomination, tra le quali Miglior Regia, Miglior Attore Protagonista e Miglior Film.

