Bilancio drammatico per l’ennesima domenica di fuoco in Sardegna. Sono 21 gli incendi registrati in tutta l’Isola, 8 dei quali hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale e 5 della flotta nazionale. Ad aggravare il bilancio anche il malore sofferto da 2 forestali impegnati tra le squadre di terra.

Alcuni roghi sono stati spenti in giornata, come quelli di Bosa, Sant’Antioco e Lodè. Più tempo ha richiesto quello di Carbonia, in località Coderra, dove lo spegnimento è stato coordinato dal personale del Comando stazione forestale di Carbonia, coadiuvato dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalla base di Pula Villasalto. Intervenuto un canadair da Olbia, insieme a un grosso spiegamento di forze a terra con una squadra dell’Agenzia Forestas di Carbonia, i volontari Ser di Carbonia, Soccorso Iglesias, Adavd Gonnesa e una squadra dei Vigili del fuoco di Carbonia.

Complesso anche il rogo nelle campagne di Isili, località Letteioxi. Intervenuto il personale della Stazione del Corpo forestale di Isili e gli elicotteri provenienti dalle basi di Sorgono e Fenosu, più 2 canadair decollati dall’aeroporto di Olbia. A terra 4 squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Villanovatulo Sa Orta, Isili-Monte Simudis, Nurallao Corte Sa Tella, Seulo Taccu Sui, una squadra di volontari della Protezione civile Sarcidano e una squadra dei Vigili del fuoco di Mandas. Tra i fronti più difficili si segnalano anche quelli di Decimoputzu, Nuoro e Bonorva.

