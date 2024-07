Si trovava alla guida di un Fiat Doblò con la figlia di 16 anni quando ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada contro alcune piante. Brutto incidente ieri sera sulla ss466, dove sono intervenuti i Carabinieri di Senorbì, i Vigili del fuoco e il 118.

L’uomo, 45 anni di Monastir, è stato trasportato insieme alla figlia al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu di Cagliari in codice rosso, ma non in pericolo di vita, per ulteriori accertamenti.

I rilievi sul luogo dell’incidente sono stati effettuati dai militari intervenuti che hanno escluso la presenza di terzi ed evidenziato irregolarità nella documentazione del mezzo che è stato posto sotto sequestro e affidato in custodia al proprietario.

