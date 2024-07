“È andata bene, ma poteva finire malissimo. Criminali”. Così l’ex sindaco di Oristano, Andrea Lutzu, affida ai suoi social un duro sfogo per quanto accaduto ieri sera, quando ha rischiato di essere falciato da un gommone che viaggiava ad alta velocità durante una battuta di pesca subacquea.

“Ieri sera – scrive Lutzu sulla sua pagina Facebook -. Verso le 19 a pesca subacquea a 150 metri dalla riva tra Mandriola e Capo Mannu, con regolare boa segnasub, mare piatto, cercando di insidiare dentici e ricciole. Solo grazie alla esperienza, alla prontezza ed alla fortuna, evito di essere travolto da un gommone a forte velocità. Urlo, mi sbraccio, alzo il fucile e lo muovo a bandiera, niente”.

“Quando ormai stavo per immergermi o scansarmi il più in fretta possibile – continua l’ex sindaco di Oristano -, nella speranza di salvarmi, sento delle urla di spavento a bordo e con una brusca manovra riescono (senza ridurre la velocità, imbecilli e pezzi di merda) a sterzare sfiorando il palloncino e passandomi a non più di 10 metri. Mi mandano le scuse, alzando le braccia”.

“Criminali – non le manda a dire Lutzu – È andata bene ma poteva finire malissimo, complice l’alta velocità, l’imperizia alla guida ed il sole in faccia. Nulla mi toglie dalla mente che alla guida fosse un ragazzino”.

