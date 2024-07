Anche Melissa Satta è finita nel mirino di Selvaggia Lucarelli, giornalista del Fatto Quotidiano, che da qualche tempo si sta occupando del fenomeno delle vacanze da “scroccone” di influencer, content creator, showgirl e più in generale personaggi noti del mondo dello spettacolo italiano.

Precisamente, Lucarelli sta analizzando tutta una serie di contenuti pubblicati sui social dei personaggi in questione, che mostrano i tag #supplied o #invitedby, che in gergo indicano delle collaborazioni per cui chi mostra un determinato prodotto – sia questo un luogo in cui soggiornare, un drink, una crema per il viso e così via – ottiene in cambio un pernottamento gratis oppure una cena o lo stesso prodotto mostrato sul proprio profilo.

E fin qui non ci sarebbe nulla di male, dice la giornalista del Fatto Quotidiano, se non fosse che, a mostrare questo tipo di collaborazioni sono persone con un buon fatturato annuale, che, sempre a detta di Lucarelli, non avrebbero alcun bisogno di fare una vacanza o una cena gratuita.

Tra questi, c’è anche la showgirl di origini sassaresi che sarebbe stata invitata da una nota azienda di yacht di lusso di Porto Cervo, in cambio della fruizione gratuita dello stesso. Così Lucarelli ha commentato ironicamente: “Qui situazione di profonda indigenza proprio”. Ad ora, non è arrivata alcuna risposta da Satta.

