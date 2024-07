Il medico legale Roberto Demontis ha concluso l’autopsia sui resti del corpo di Francesca Deidda. La donna è stata uccisa da un secco colpo alla fronte portato con un oggetto contundente in grado di fracassarle il cranio.

Demontis conferma così i primi rilievi avuti al ritrovamento del corpo. Le ossa frontali infatti riportavano una deformazione.

Adesso manca solo definire il giorno in cui è stata uccisa: se direttamente correlato alle ore in cui è scomparsa oppure in una occasione differente.

