Non arriva il miracolo della nazionale italiana di ginnastica artistica alle Olimpiadi di Parigi: è sesta in una finale vinta a sorpresa dal Giappone in una sfida ad alto livello con Cina e Usa.

L’Italia ha chiuso con il totale di 248.260. È il secondo miglior risultato dietro al quinto posto di Barcellona 1992.

Per Nicola Bartolini una prestazione solida, soprattutto nel corpo libero dove ha totalizzato il bel punteggio di 14.133.

