Il Cagliari batte per 2-0 il Catanzaro nella seconda amichevole nel ritiro di Châtillon, in Valle D’Aosta. In gol Lapadula e Pavoletti.

I rossoblù hanno dimostrato di aver assimilato bene i dettami difensivi di Davide Nicola, soffrendo poco e colpendo cinicamente al momento giusto.

Pregevoli entrambe le reti: Marin ha pescato il taglio sul filo del fuorigioco di Lapadula che ha insaccato dopo appena 6 minuti. Nella ripresa, sul cross di Azzi, Pavoletti ha sfoderato il marchio di fabbrica del colpo di testa.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it