Deidda: “Ministero sollecita la Regione sul farmaco per l’alopecia”

La questione della mancata disponibilità in Sardegna del Ritlecitinib, un innovativo farmaco orale per il trattamento dell’alopecia, è stata sollevata in Parlamento. A renderlo noto è il deputato sardo di Fratelli d’Italia, Salvatore Deidda, che sta collaborando con la collega Concetta Zurzolo su questo fronte.

Deidda ha dichiarato: “Grazie al lavoro della collega Concetta Zurzolo, che sto supportando nell’ambito del suo impegno a favore dei pazienti affetti da alopecia, abbiamo portato in Parlamento la questione della mancata disponibilità in Sardegna del nuovo farmaco orale Ritlecitinib.” Ha poi aggiunto che questo farmaco, il primo di questo tipo per l’alopecia, non è ancora stato inserito nel prontuario regionale dei farmaci prescrivibili.

La situazione ha spinto il Ministero della Salute, attraverso il sottosegretario Marcello Gemmato, a sollecitare direttamente la Regione Sardegna. “Auspichiamo che, in presenza di adeguate richieste, si provveda a renderlo finalmente accessibile”, ha concluso Deidda.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it