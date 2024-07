Ma quanto è bella la Sardegna? Con un video ironico hanno provato a spiegarlo il duo comico Pino e gli Anticorpi: dalla spiaggia di Platamona hanno raccontato dei presunti limiti di vivere nell’isola con l’intento invece di elogiarne le bellezze e la tranquillità.

“Certo che vivere in Sardegna non è per niente facile. Ci son tanti limiti. Siamo pochi…Cosa vuoi fare? Stai qua, vai al mare…Ci accontentiamo“.

Di seguito il video pubblicato sui social:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pino e gli Anticorpi (@pinoeglianticorpi)

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it