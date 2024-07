Incoraggiare l’educazione ai media, nonché l’uso responsabile dei mezzi di comunicazione: con questo proposito il presidente del Corecom Sergio Nuvoli lancia un monito sul linguaggio utilizzato al giorno d’oggi online (e non solo).

“Viviamo in una società profondamente violenta. Assistiamo inermi alla piaga dei femminicidi, che tanta parte hanno nei resoconti delle cronache. Nell’ambito delle trasmissioni televisive e sui canali social assistiamo ad un progressivo impoverimento della comunicazione a vantaggio di forme verbali costantemente aggressive. Il linguaggio d’odio va frenato con ogni mezzo, perché spesso anticipa la violenza fisica e la lacerazione sociale”.

Per questo, Nuvoli chiama ancora una volta a raccolta le scuole, gli atenei e i colleghi e le colleghe giornaliste in occasione del lancio del bando del Premio “Gianni Massa” per un uso responsabile dei linguaggi, dei contenuti e dei messaggi trasmessi.

