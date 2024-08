La morte di Antonello Lai ha scosso buona parte dell’opinione pubblica sarda. Sui social in tantissimi stanno esprimendo il proprio cordoglio verso quello che è stato per tanti anni la voce degli “ultimi” a Cagliari. Giornalista, inventore del format Zona Franca, era amato e rispettato.

A lasciare un ricordo sono stati anche i personaggi della politica, dello spettacolo, della musica e del teatro sardo. Che riportiamo a seguire.

Alessandra Todde (presidente Regione Sardegna). “Oggi è scomparso Antonello Lai, Ziu Lai per tutte e tutti noi. Antonello, abbiamo condiviso giorno dopo giorno una campagna elettorale faticosa, che ci ha visto vincere in Sardegna anche grazie al tuo contributo, alla lista civica che hai rappresentato con passione e impegno candidandoti e mettendoci la faccia. Mi stringo forte alla tua famiglia, ai tuoi cari, ai tuoi amici e alle tue amiche. Eri, sei e resterai il giornalista ‘sempre dalla parte dei più deboli’. Eri, sei e resterai un punto fermo per tante e tanti. Ti continueremo a ricordare e a volere bene. Ciao Antonello, che la terra ti sia lieve”.

Massimo Zedda (sindaco di Cagliari). “Anima gentile, conosciuto e stimato da tutta la città per il suo impegno nell’attività giornalistica e da privato cittadino. Antonello negli anni ha dato voce e sostenuto le persone più fragili, gli ultimi, i dimenticati. Un ricordo e un pensiero affettuoso da parte di tutta l’amministrazione, con la quale si è sempre interfacciato con rispetto e garbo”

Mario Puddu (sindaco di Assemini). “Ciao Lello, riposa in pace. Ci siamo incontrati tante volte ed eri, davvero e come pochi, sempre dalla parte dei più deboli. In su Chelu siast”

Emanuela Corda (presidente di Alternativa). “Oggi è un giorno molto triste. Se n’è andato un grande giornalista e una delle persone più generose che abbia mai conosciuto. Se n’è andato un amico vero. Una delle poche persone che anche quando tutti sparivano, non avendo più nulla per cui sfruttarti (finti amici ed amiche compresi), era sempre lì, a tenderti una mano, senza mai chiedere nulla in cambio. Avrò modo per spiegare a parole, chi sia stato Antonello Lai per me. Lo farò presto su questa pagina, quando sarò più serena e non avrò questo groppo in gola per la sua improvvisa scomparsa. Perché in tanti anni di conoscenza ho apprezzato molte sfaccettature della sua grande personalità. Oggi però voglio salutare Antonello con un ricordo positivo e con la sua incredibile e irresistibile ironia. Voglio salutarlo con questo video allegro e sereno. Uno dei tanti siparietti che ci dilettavamo a fare per farci due risate quando ci incontravamo”.

Paolo Fresu (musicista). “È morto il giornalista cagliaritano Antonello Lai all’età di 68 anni. Fu uno dei primi a credere e a scrivere sul sottoscritto quando nei primi anni Ottanta ero un giovane ragazzo pieno di sogni e di speranze. Fu lui a coniare i termini “il Miles della Gallura” (anche se Berchidda è nel Logudoro…) e “la Freccia della Gallura” con la quale 128 sport rossa mi recavo a Cagliari per suonare con molti degli amici che oggi non ci sono più e che “Ziu Lai” ha raccontato e supportato con passione”.

Tiziana Troja (Attrice). “Antonello… Quanto mi hai fatto ridere, ma anche incazzare… come dimenticare le tue interviste con le domande più fuori luogo del pianeta? Così spiazzanti da chiederti: “ Anto, ma veramente? Dai rifacciamo!” E tu: “ tranquilla vai che poi questo col montaggio lo tolgo!” E non era mai vero. Ma c’eri sempre. Sempre. Adoremus Tziu Lai. L’amplificatore delle periferie, dei poveri, dei disgraziati. Quelli che nessuno vuole ascoltare. Il giornalista più pop camp che Cagliari potesse avere. Ti voglio bene”.

Virginia Saba (Giornalista). “Ti voglio bene. Grazie per tutto il bene che hai fatto. Grazie per aver dedicato la tua vita agli ultimi. Grazie per tutto ciò che mi hai dato”

