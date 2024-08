Tempo di giochi olimpici e anche tempo di classifiche frivole: come quella che ha snocciolato il Daily Mail riguardante le Olimpiadi di Parigi 2024. Ovvero riguardanti le atlete più belle che si sono viste o si vedranno in gara.

Tra le migliori 8 spunta il nome della velocista sarda Dalia Kaddari. Su di lei, il giornale britannico scrive:

“La velocista italiana Dalia Kaddari è un’altra olimpionica che ama la spiaggia e che ha posato in alcuni scatti accattivanti in bikini su alcune spiagge meravigliose per i suoi social media. Nata in Sardegna da madre italiana e padre marocchino, ha praticato l’atletica fin da piccola. Oggi ha 23 anni e si appresta a partecipare ai suoi secondi Giochi olimpici, con l’obiettivo di superare la deludente prestazione nei 200 metri di Tokyo di quattro anni fa, dove non riuscì ad arrivare in finale. A Tokyo l’italiano Lamont Marcell Jacobs Jr ha vinto i 100 m in modo straordinario: riuscirà il suo splendido connazionale bruno a compiere un’impresa simile anche questa volta?“.

