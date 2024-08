In occasione della Sagra del Pesce a Sant’Elia, che si terrà sabato 3 e domenica 4 agosto 2024, Ctm annuncia il potenziamento del servizio con una navetta per agevolare l’accesso all’evento. Il servizio navetta sarà attivo dal parcheggio “Cuore” e “Arena Grandi Eventi” fino all’ex Lazzaretto, seguendo il percorso dettagliato di seguito:

Arena Grandi Eventi (capolinea)

Via Vespucci

Via Utzeri

Via Schiavazzi

Lazzaretto

Via Borgo S. Elia

Via Ferrara

Via Magellano

Via Schiavazzi

Via Vespucci

Via Vespucci presso Arena Grandi Eventi

La navetta opererà con una frequenza di 10 minuti, garantendo un servizio continuo durante tutta la manifestazione.

– Prima corsa da Arena Grandi Eventi: ore 18.00

– Ultima partenza utile da Lazzaretto: ore 00.00

Le fermate saranno effettuate, su richiesta, in tutte le fermate presenti lungo il percorso. Per accedere al servizio saranno validi tutti i titoli di viaggio Ctm .

Ctm invita tutti i partecipanti a utilizzare il servizio navetta per un accesso comodo e sostenibile alla Sagra del Pesce, contribuendo alla riduzione del traffico e all’impatto ambientale.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il servizio clienti Ctm al numero verde 800078870 dalle ore 8.30 alle ore 18.30 o visitare il sito ufficiale www.ctmcagliari.it.

