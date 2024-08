L’Olbia è vicinissimo a Cristian Totti. Il 18enne figlio dell’ex capitano della Roma sembrava dovesse ripartire dall’Avezzano, ma approderà in Sardegna per sposare la causa dei galluresi.

Il club ha da poco ottenuto il via libera all’iscrizione in Serie D dopo il rischio di non poter partecipare al torneo e Totti non è l’unico colpo in canna.

In Gallura sbarca anche il tecnico Marco Amelia, campione del Mondo 2006 ed ex allenatore del giovane Totti nelle giovanili del Frosinone.

