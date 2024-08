La presidente Alessandra Todde non le manda a dire nemmeno ai fondatori del Movimento 5 Stelle. La governatrice sarda, intervistata da Il Foglio, ha criticato aspramente le ultime uscite pubbliche di Davide Casaleggio e Beppe Grillo, ribadendo la sua vicinanza all’ex premier Giuseppe Conte.

“Casaleggio da quando ha lasciato il M5S è diventato una sorta di vecchio saggio che dispensa consigli, forse perché non può più dare il cattivo esempio” dice Todde citando De Andrè. “Mi sembra assurdo commentare dichiarazioni rilasciate da chi non ha alcun ruolo nel M5S all’interno della nostra comunità. L’ossessione fa brutti scherzi”.

E su Grillo incalza: “Fa il comico, quindi immagino si diverta a fare battute su tutto e tutti. Suggerire o scherzare é un conto ma il M5S non è un partito padronale. E quando si vedono atteggiamenti di un singolo che vorrebbe imporre i temi di discussione, è giusto che la comunità di riferimento reagisca. E lo ha fatto”.

Poi su un’eventuale sua discesa in campo come leader nazionale del Movimento è netta. “Non scherziamo. Fare la governatrice della Regione Sardegna è un lavoro totalizzante che mi porta via 24 ore al giorno. Il mio impegno è rivolto alle sarde e ai sardi. Mi auguro che Conte guidi ancora a lungo il M5S. Ed io sarò al suo fianco”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it