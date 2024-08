Non una grande mattina per l’atletica italiana, con due sardi impegnati nelle staffette 4×100 sia maschile e femminile. Filippo Tortu e Dalia Kaddari non hanno brillato particolarmente assieme ai compagni e alle compagne.

Le ragazze sono arrivate settime nella loro batteria, pagando tantissimo una forma fisica deficitaria. Seconda frazione per la Kaddari che ha segnato un tempo di 10.48: azzurre eliminate.

Poco dopo sono scesi in gara i ragazzi: non granché la prova degli azzurri, male nei cambi, con Tortu che ha chiuso quinto con 9.17. Fortunatamente però la seconda batteria è stata più lenta e così l’Italia è entrata in finale.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it