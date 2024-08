Riapre la passeggiata della Marina militare a Su Siccu a Cagliari: 520 metri affacciati sul mare per ridare continuità a un percorso che parte da via Roma e arriva sino a Parco Nervi e Sant’Elia.

Un intervento di radicale riqualificazione: i lavori, affidati alla società Ecotekna Srl di Fonni per un importo di circa 1 milione e 730 mila euro, hanno riguardato la manutenzione o la sistemazione delle barre d’acciaio che sorreggono il piano di calpestio di legno e l’aggiunta di ulteriori rinforzi, sia nella struttura metallica che in quella di cemento armato.

Risistemate anche le ringhiere, adeguate in altezza ai nuovi standard di sicurezza. Sostituita l’intera pavimentazione con nuovi listelli in legno “Massaranduba”. Parte della vecchia pavimentazione in buono stato è stata recuperata e rilevata da una società sportiva.

Vietati i monopattini e le bici. Via libera, invece, a pedoni, carrozzine, passeggini e sedie a rotelle. La passeggiata sarà chiusa all’1 di notte per poi riaprire alle 6 del mattino. Previsti sistemi di sorveglianza.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it