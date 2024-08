Baladin “mangiata come una forchettata di malloreddi” dal muro di Alessia Orro. Questo il simpatico, seppur erroneo, commento del telecronista di Eurosport durante la partita tra Italia e Turchia, che ha regalato alle Azzurre l’accesso in finale ai Giochi Olimpici di Parigi.

In un momento delicato del match valido per le semifinali tra Italia e Turchia, Alessia Orro ha murato un attacco dell’avversaria Baladin e da qui il commentatore ha tirato fuori una frase ad effetto. Peccato che il tipo di pasta sia stato citato in modo erroneo e l’errore non è sfuggito ai telespettatori.

Ma davanti all’ennesima ottima prestazione di Orro e alla conquista di una storica finale olimpica per l’Italia, si perdona quasi tutto.

