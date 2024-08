Circa 17mila litri di gasolio sono finiti sul molo Zonza del porto di La Maddalena e una piccola quantità in mare a causa di una falla sul fondo di un’autobotte, sbarcata dal traghetto partito da Palau.

Il mezzo avrebbe urtato il terreno e il contenuto sarebbe poi fuoriuscito, causando dunque la dispersione di carburante che era destinato ai distributori dell’isola. Immediato l’intervento della Guardia Costiera che ha subito circoscritto con barriere galleggianti la dispersione del gasolio in acqua, evitando che la chiazza si estendesse.

Al lavoro anche i vigili del fuoco che hanno contribuito a mettere in sicurezza la zona, ma per il completamento delle operazioni di bonifica si attende l’arrivo di mezzi speciali da Sassari e Cagliari. Intanto il comune di La Maddalena ha invitato chi deve imbarcarsi per Palau ad evitare via Amendola ed effettuare il tragitto che scende da via Cairoli.

