L’estensione della misura degli aiuti sociali per il trasporto aereo a tutti i cittadini residenti in Sardegna ha fatto registrare un vero e proprio picco di richieste.

Lo scorso 29 luglio era stata resa disponibile la piattaforma on line per la presentazione delle domande. Fino all’8 agosto sono state 1.468 le pratiche aperte dagli uffici dei servizi sociali dei Comuni sulla base delle domande di contributo compilate dai cittadini. In dieci giorni superato numero domande di sei mesi.

“Questi dati sono la conferma che la misura degli aiuti sociali aperta a tutti risponde a un’esigenza assai diffusa nella popolazione residente in Sardegna. Abbiamo introdotto uno strumento prezioso che consente a ogni cittadino isolano di ricevere rimborsi che coprono 1/4 del costo del biglietto per le tratte da e verso gli aeroporti di tutto lo spazio economico europeo con biglietti a partire da 100 euro. In pratica stiamo integrando la continuità territoriale aerea tradizionale con un mezzo utile a colmare le distanze anche con altri aeroporti” spiega l’assessora dei Trasporti, Barbara Manca.

