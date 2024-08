Il bollettino del Ministero della Salute ha innalzato al livello 3 il pericolo per gli effetti del caldo sulla salute. Anche in Sardegna, dunque, è elevatissimo l’allarme per gli effetti sulla salute delle ondate di calore previste per le giornate che vanno da oggi, lunedì 12, a mercoledì 14 agosto 2024.

Il codice di allerta di livello 3, caratterizzato dal colore Rosso, è scattato per le temperature che andranno dai 26°C ai 33°C, con una temperature massima percepita che arriverà a 38°C.

Secondo Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, non è inoltre da escludere che nelle zone interne della Sardegna si possano toccare punte massime al di sopra dei 40-42°C.

